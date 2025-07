RECORD NOS BAIRROS levou serviços, entretenimento, prêmios e muita diversão para a Praça do Confisco Mais de cinco mil pessoas participaram do evento, que contou com a presença dos apresentadores da RECORD MINAS Record Minas|Do R7 23/07/2025 - 11h51 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h51 ) twitter

Divulgação RECORD Minas

No último sábado (19), a RECORD MINAS realizou uma grande festa no bairro Confisco, em Belo Horizonte. Das 8h às 12h, mais de cinco mil pessoas participaram de uma manhã de muita alegria, música, prestação de serviços e distribuição de prêmios.

O evento contou com a presença dos apresentadores da emissora, que interagiram com o público no palco e comandaram as dinâmicas. A programação musical teve destaque com shows animados da banda Baianeiros, conhecidos por agitar o Carnaval de BH com o melhor do axé, e Arthur Belmonte, artista mineiro que mescla os estilos pagode e pop.

Durante toda a manhã, o público teve acesso gratuito a diversos serviços. Foram centenas de atendimentos prestados. Entre emissão de 2ª via de certidões de casamento, nascimento e óbito; aferição de pressão e testes de glicemia; informações da Prefeitura de BH sobre o PROCON e o SINE; avaliação de saúde bucal; vacinação contra a gripe; orientações de prevenção à dengue e outras arboviroses; corte de cabelo e esmaltação; além de captação de currículos e cadastro de pessoas para vagas de emprego.

Divulgação RECORD Minas

A RECORD NOS BAIRROS teve a participação de seis patrocinadores que distribuíram prêmios durante o evento. Além do tão aguardado sorteio do Caminhão de Prêmios, que entregou para um único sortudo R$ 15 mil em itens para casa, móveis e eletrodomésticos.

‌



O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, participou da festa e se divertiu com os apresentadores da RECORD MINAS.

A transmissão do evento foi ao ar na tela da RECORD MINAS das 13h06 às 15h02, marcando 6,3 pontos de audiência domiciliar. Em comparação com a média dos últimos quatro sábados, houve um crescimento de 22% na faixa horária. Registrou ainda 16,7% de share domiciliar, representando um aumento de 25% no mesmo período comparativo. A atração foi vice-líder de audiência entre as emissoras abertas, ficando 290% à frente da terceira colocada e alcançando mais de 299 mil telespectadores na Grande BH.

