RECORD MINAS sedia encontro com diretores das afiliadas para fortalecer a integração Estiveram presentes no encontro representantes da emissora em SP, em BH, e das afiliadas Rede Mais, TV Leste e Grupo Paranaíba Record Minas|Do R7 30/05/2025 - 17h01 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h01 )

Divulgação RECORD Minas

A RECORD MINAS sediou, na manhã desta sexta-feira (30), em Belo Horizonte, um encontro que reuniu diretores de afiliadas da emissora. A reunião teve como objetivo ampliar a conexão entre as unidades em busca do fortalecimento da marca. Estiveram presentes no encontro representantes da emissora em SP, de BH, e das afiliadas Rede Mais, TV Leste e Grupo Paranaíba.

O Diretor Comercial e de Marketing da RECORD MINAS, Wagner Espanha, que participou do encontro, comentou sobre a importância do fortalecimento da integração das afiliadas. “Minas tem 853 municípios e cada um com uma peculiaridade. Nosso desafio é fazer essa unificação é mostrar que Minas Gerais é única.”, relatou Wagner.

De acordo com André Dias, Superintendente de Rede da RECORD, dentre as ações que irão promover a cooperação entre as unidades estão “a busca por programas regionais com mais exibição na nossa grade e alinhamento entre os setores público e privado, mostrando cada vez mais Minas para o nosso país inteiro”.

O Superintendente do Grupo Paranaíba também participou da reunião e ressaltou a importância de cada afiliada para o fortalecimento da RECORD no estado: “A gente está ligado com regiões importantes do país, como Goiás, Brasília e o interior de São Paulo, e servimos como ponte para as decisões políticas relevantes que estão aqui em Belo Horizonte.”, comentou Rogério Silva.

Também esteve presente no evento Rodrigo Gualberto, que é Diretor-Presidente da TV Leste, e destacou as novas tecnologias, que contribuem para que mais pessoas tenham acesso à informação: “Toda a nossa área de cobertura, inclusive Governador Valadares, Vale do Aço e região, já participa hoje com a chegada da TV digital e, em consequência disso, virá a TV 3.0. E, consequentemente, melhora a nossa área de cobertura.”

O Diretor-Executivo da Rede Mais, Bruno Carneiro, ressaltou a relevância do público para o fortalecimento da emissora, que, por sua vez, contribui para expansão da influência de Minas sobre o Brasil: “A audiência quer saber o que ela vai receber ou não do poder municipal. A RECORD ocupa esse espaço de utilidade pública muito bem-feito. Nós, nos posicionando como rede estadual, vamos contribuir muito não só com o dia a dia das cidades, mas para o estado conseguir mostrar isso pra fora”, comentou o diretor.