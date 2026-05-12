RECORD MINAS promove ação interna em homenagem ao Dia das Mães Campanha visa valorizar a dedicação e o cuidado das mães que trabalham na emissora

Divulgação RECORD Minas

Nesta segunda-feira (11), a RECORD MINAS organizou uma campanha interna em homenagem ao Dia das Mães. Com o tema “Amor que alimenta sonhos”, a emissora preparou um mural com fotos que ilustram a conexão única entre mães e filhos. Alinhado à campanha, foram entregues brindes personalizados para celebrar esse dia especial.

Divulgação RECORD Minas

A proposta neste dia é reafirmar a valorização da RECORD MINAS com as mães que trabalham com dedicação e cuidado para entregar todos os dias o seu melhor.