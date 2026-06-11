RECORD MINAS realiza sessão de fotos com o casting Emissora segue investindo na produção de materiais que entreguem cada vez mais qualidade aos telespectadores

Divulgação RECORD Minas

Nesta terça e quarta-feira (09 e 10), a RECORD MINAS promoveu em sua sede uma sessão de fotos com todo o casting. A ação incluiu apresentadores e repórteres, com o objetivo de atualizar o banco de imagens e fortalecer a comunicação institucional da emissora. O momento também permitiu a produção de conteúdos que repercutiram nas redes sociais.

Essa iniciativa reforça o compromisso da RECORD MINAS com a evolução constante de seus materiais visuais e a valorização dos profissionais que dão cara à emissora.