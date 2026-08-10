RECORD Minas celebra o Dia dos Pais com uma ação interna especial Iniciativa reforça o reconhecimento aos pais que fazem parte da emissora

Divulgação RECORD Minas

Na última sexta-feira (07), a RECORD Minas organizou uma campanha interna em homenagem ao Dia dos Pais. Com o conceito “Boas histórias merecem ser celebradas!”, a iniciativa trouxe um mural com registros que representassem a essência da relação entre pais e filhos, além de brindes personalizados para marcar a data.

A ação foi uma forma de reconhecer e homenagear esses colaboradores, que conciliam a rotina profissional com a missão de cuidar, ensinar e construir momentos ao lado dos filhos.