RECORD MINAS promove lazer e bem-estar para a comunidade através do projeto RECORD na Praça Primeira edição de 2026 aconteceu no Parque Municipal e reuniu brincadeiras, aulas coletivas e ações voltadas para a saúde

Divulgação RECORD Minas

No último sábado (20), a RECORD MINAS realizou a primeira edição de 2026 do evento RECORD na Praça, que tem a proposta de transformar espaços públicos em ambientes de convivência, lazer e promoção de qualidade de vida. A iniciativa aconteceu no Parque Municipal, um dos cartões postais da cidade de Belo Horizonte.

Durante o RECORD na Praça o público teve acesso a uma programação que incluiu atividades para todas as idades: aulas coletivas, serviços de massagem, oficinas e brinquedos infláveis para as crianças, orientação sobre a prevenção e combate ao Aedes aegypti e serviço de vacinação contra a gripe.

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Ao reunir lazer, atividades de bem-estar, saúde e informação, o evento reforça o compromisso da RECORD MINAS em estreitar os laços com a comunidade através de ações que trazem benefícios concretos para a população.