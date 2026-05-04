Vai dar match! Você está por dentro do romance de Filiz e Hasan em Coração de Mãe? Responda ao quiz e prove que conhece detalhes da história de amor que invadiu a tela da RECORD

Filiz e Hasan encantam os fãs com paixão adolescente Arte/R7

Com direito a muitas surpresas e aquela boa dose de flerte de começo de relação que a gente ama, um romance está em alta em Coração de Mãe! Hasan (Uğur Yücel) não tem medido esforços para conquistar Filiz (Demet Akbağ).

A mãe de Karsu (Özge Özpirinçci) tem aprovado todas as investidas feitas pelo pai de Atilla (Metin Akdülger). Casalzão que fala?

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Mas será que você acompanhou os detalhes dessa história de amor improvável que invadiu a tela da RECORD? Faça o teste!

Este quiz ainda não está disponível.

Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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Confira! Amizade, romance e segredos: entenda a história de Karsu e Atilla

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Link de compartilhamento A relação intensa entre Karsu (Özge Özpirinçci) e Atilla (Metin Akdülger) é marcada por reviravoltas e emoções à flor da pele. O que começou como uma amizade leve logo deu lugar a um romance intenso, mas cercado por mentiras. Depois do ápice, tudo veio abaixo com traições e mais segredos. Relembre os principais pontos dessa história envolvente: