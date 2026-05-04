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Vai dar match! Você está por dentro do romance de Filiz e Hasan em Coração de Mãe?

Responda ao quiz e prove que conhece detalhes da história de amor que invadiu a tela da RECORD

Quizzes|Do R7

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Filiz e Hasan encantam os fãs com paixão adolescente Arte/R7

Com direito a muitas surpresas e aquela boa dose de flerte de começo de relação que a gente ama, um romance está em alta em Coração de Mãe! Hasan (Uğur Yücel) não tem medido esforços para conquistar Filiz (Demet Akbağ).

A mãe de Karsu (Özge Özpirinçci) tem aprovado todas as investidas feitas pelo pai de Atilla (Metin Akdülger). Casalzão que fala?


Responda também!

Mas será que você acompanhou os detalhes dessa história de amor improvável que invadiu a tela da RECORD? Faça o teste!

Este quiz ainda não está disponível.

Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.


Confira! Amizade, romance e segredos: entenda a história de Karsu e Atilla

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A relação intensa entre Karsu (Özge Özpirinçci) e Atilla (Metin Akdülger) é marcada por reviravoltas e emoções à flor da pele. O que começou como uma amizade leve logo deu lugar a um romance intenso, mas cercado por mentiras. Depois do ápice, tudo veio abaixo com traições e mais segredos. Relembre os principais pontos dessa história envolvente:


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