Você realmente conhece Atilla de Coração de Mãe? Responda ao quiz!
Prove que sabe tudo sobre o vilão bonzinho da trama turca que faz sucesso nas noites da RECORD
Vilão generoso, Atilla (Metin Akdülger) logo se tornou o malvado favorito entre os fãs de Coração de Mãe.
A cada capítulo, ele mostra que não mede esforços para ajudar a protagonista Karsu (Özge Özpirinçci) e deixa o coração de quem está do outro lado da tela da RECORD sempre quentinho!
Responda ao quiz e prove que sabe tudo sobre o personagem:
Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.
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