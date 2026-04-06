Você realmente conhece Atilla de Coração de Mãe? Responda ao quiz! Prove que sabe tudo sobre o vilão bonzinho da trama turca que faz sucesso nas noites da RECORD

Você acompanhou os diferentes momentos de Atilla em Coração de Mãe? Responda ao quiz e prove! Arte/R7

Vilão generoso, Atilla (Metin Akdülger) logo se tornou o malvado favorito entre os fãs de Coração de Mãe.

A cada capítulo, ele mostra que não mede esforços para ajudar a protagonista Karsu (Özge Özpirinçci) e deixa o coração de quem está do outro lado da tela da RECORD sempre quentinho!

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Responda ao quiz e prove que sabe tudo sobre o personagem:

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