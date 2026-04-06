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Você realmente conhece Atilla de Coração de Mãe? Responda ao quiz!

Prove que sabe tudo sobre o vilão bonzinho da trama turca que faz sucesso nas noites da RECORD

Quizzes|Do R7

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Você acompanhou os diferentes momentos de Atilla em Coração de Mãe? Responda ao quiz e prove! Arte/R7

Vilão generoso, Atilla (Metin Akdülger) logo se tornou o malvado favorito entre os fãs de Coração de Mãe.

A cada capítulo, ele mostra que não mede esforços para ajudar a protagonista Karsu (Özge Özpirinçci) e deixa o coração de quem está do outro lado da tela da RECORD sempre quentinho!


Responda ao quiz e prove que sabe tudo sobre o personagem:

Este quiz ainda não está disponível.

Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

Leia também: veja cinco provas de que Atilla é o ‘malvado favorito’ da trama

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A trama turca Coração de Mãe já tem um 'malvado favorito' para chamar de seu! Atilla (Metin Akdülger) se destaca ao mostrar que vai além do típico mafioso e lá no fundo há um coração que já nasceu pronto para ajudar Karsu (Özge Özpirinçci) e seus filhos. Mesmo envolvido em situações perigosas, o vizinho surpreende com atitudes generosas e um cuidado discreto com quem está ao seu redor, revelando uma dualidade que tem conquistado o público da RECORD. Confira agora cinco momentos fofos do personagem!

Arte/R7

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