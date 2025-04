Alvaro Garnero explora ilhas africanas famosas pelo cacau de alta qualidade O terreno vulcânico e úmido da ilha contribui para o sabor único do fruto Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h56 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h56 ) twitter

50 por 1: Alvaro Garnero explora ilhas africanas conhecidas por terem o melhor cacau do mundo

Alvaro Garnero visita as ilhas africanas de São Tomé e Príncipe, conhecidas pela produção de cacau de alta qualidade. Em sua jornada, ele explora a Fazenda Colonial na região de Diogo Vaz, onde o cacau é cultivado desde 1880 em pequenas propriedades, priorizando a qualidade.

O terreno vulcânico e úmido da ilha contribui para o sabor único do cacau, que já foi um dos principais produtos de exportação no século XIX. Na fazenda, o cacau passa por um processo cuidadoso de fermentação com folhas de bananeira antes de ser seco e transformado em chocolate.

Garnero também visita a ilha de Príncipe, um paraíso intocado na África, onde se hospeda em um hotel boutique construído em uma antiga fazenda de cacau. De volta a São Tomé, ele experimenta chocolates finos feitos com cacau orgânico local, destacando a excelência do produto final.

