Exclusivo: Atriz que interpreta Hatice em Força de Mulher conversa com Domingo Espetacular

Direto da Turquia, o Domingo Espetacular conversou com a atriz Bennu Yildirimlar, que interpreta Hatice, na novela Força de Mulher . Ela é simplesmente a mãe da protagonista Bahar. A atriz comentou o sucesso da trama no Brasil e a calorosa recepção dos fãs brasileiros. Veja!



