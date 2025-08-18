Bolívia se prepara para possível segundo turno nas eleições Rodrigo Paz lidera com 31% enquanto Jorge Tuto Quiroga tem 27% Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h44 ) twitter

As pesquisas de boca de urna na Bolívia indicam um possível segundo turno nas eleições presidenciais. Rodrigo Paz, senador do Partido Democrata-Cristão, lidera com 31% dos votos. O ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, da Aliança Libre, segue em segundo com 27%. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de mais de 40% dos votos e uma vantagem de pelo menos 10 pontos percentuais. A contagem completa das urnas deve ser finalizada em até três dias.

