Bolívia se prepara para possível segundo turno nas eleições
Rodrigo Paz lidera com 31% enquanto Jorge Tuto Quiroga tem 27%
As pesquisas de boca de urna na Bolívia indicam um possível segundo turno nas eleições presidenciais. Rodrigo Paz, senador do Partido Democrata-Cristão, lidera com 31% dos votos. O ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, da Aliança Libre, segue em segundo com 27%. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de mais de 40% dos votos e uma vantagem de pelo menos 10 pontos percentuais. A contagem completa das urnas deve ser finalizada em até três dias.
Veja também
Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo
Domingo Espetacular playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!