Brasileiros arriscam a vida na guerra da Ucrânia por salários altos Conflito atrai voluntários brasileiros com promessas financeiras tentadoras Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 11h46 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pagamento em dólar atrai brasileiros para combater na guerra da Ucrânia

O conflito entre Ucrânia e Rússia tem levado brasileiros a se voluntariarem para lutar, atraídos por promessas de pagamentos em dólares. Wagner da Silva Vargas e Jefferson da Silva Jacobi são exemplos de cidadãos que deixaram o Brasil com a esperança de melhorar suas condições financeiras. No entanto, as consequências dessa escolha têm sido devastadoras para suas famílias.

Wagner Vargas, de 29 anos, partiu para a Ucrânia em abril, buscando realizar um sonho de adolescência. A comunicação com a família cessou em junho, quando ele foi considerado desaparecido. A mãe de Wagner vive na esperança de que ele esteja vivo.

Jefferson Jacobi viajou para a Ucrânia em novembro de 2024 e faleceu em combate no final de dezembro. Ele buscava uma vida melhor para suas filhas, mas acabou perdendo a vida no conflito. A família agora luta pelos direitos das filhas que ele deixou.

Os brasileiros se cadastram como voluntários através de um site oficial ucraniano, que oferece salários que variam conforme a proximidade com a linha de frente. Em caso de morte, a indenização prometida à família pode chegar a dois milhões de reais. Contudo, há relatos de dificuldade no recebimento desses valores.

‌



A embaixada da Ucrânia no Brasil afirma não estar envolvida no recrutamento de brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está em contato com as famílias dos envolvidos. Até o momento, nove brasileiros morreram e 16 estão desaparecidos no conflito.

Assista ao vídeo - Pagamento em dólar atrai brasileiros para combater na guerra da Ucrânia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!