Mãe de Marília Mendonça teria exigido metade do valor do seguro pago às vítimas do acidente

Nessa semana, o acordo de indenização entre as famílias das vítimas do acidente que matou Marília Mendonça foi exposto na internet. Além da cantora, outras quatro pessoas estavam no avião que caiu em 2021. Mas dona Ruth, mãe de Marília, teria exigido ficar com metade do valor total do seguro: quase R$ 6 milhões. E isso acendeu uma discussão: por que o dinheiro não foi dividido por igual?



