Cabrini apresenta revelações do caso Vinicius Gritzbach no Domingo Espetacular O programa deste fim de semana (26) também mostrará com exclusividade a comemoração dos 20 anos de carreira do cantor Léo Santana; saiba mais Domingo Espetacular|Do R7 24/01/2025 - 19h23 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na edição deste fim de semana, Roberto Cabrini traz novas revelações do caso Gritzbach Antonio Chahestian/RECORD

Roberto Cabrini traz, na próxima edição do Domingo Espetacular (26), uma reportagem especial sobre os mais recentes desdobramentos do caso Vinícius Griztbach. O jornalista expõe na matéria revelações da namorada do delator do PCC e conta por que Maria Helena Paiva apresentou uma nova versão à polícia. Uma investigação completa, com depoimentos inéditos e detalhes das prisões realizadas pela polícia.

Golpe milionário

Parecia mágica: empresários convenciam clientes a pagar por consultorias financeiras para receber milhões de dólares. Mas tudo não passava de uma armadilha e dezenas de pessoas foram enganadas. Os repórteres do programa procuram pela empresa e ficam cara a cara com os golpistas.

Bebê desaparecido

O drama de uma mãe em busca do paradeiro da filha de um ano e sete meses. Segundo a família, Eloah foi levada de casa por uma mulher que dizia ser agente de saúde. O Domingo Espetacular traz os personagens dessa história e busca as respostas para uma pergunta: onde está Eloah?

Dueto polêmico

A indústria da saudade no mercado da música ganhou um novo capítulo. Essa semana, uma gravadora reuniu a voz de dois astros do sertanejo para um dueto póstumo inédito. Os cantores Marília Mendonça e Cristiano Araújo eram amigos e com trajetórias bem parecidas, mas nunca chegaram a gravar juntos. Agora, com a ajuda da tecnologia, esse encontro pode finalmente se tornar realidade.

‌



20 anos de carreira de Léo Santana

O cantor Léo Santana completou 20 anos de carreira num cruzeiro pelo litoral brasileiro, com shows ao lado de grandes amigos. E é claro que o Domingo Espetacular acompanhou tudo isso de perto, com exclusividade.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30, na tela da RECORD.

Relembre o caso Vinicius Gritzbach

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Cidade Alerta remontou os passos que levaram ao assassinato do empresário e delatador do PCC, Antônio Vinicius Gritzbach, de 38 anos. O homem foi morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), no dia 8 de novembro; entenda