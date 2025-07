Cachorro Toquinho vira sensação na internet por comprar sua própria ração Toquinho leva a ração para casa sozinho e conquistou milhões de visualizações Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 23h22 (Atualizado em 30/06/2025 - 23h22 ) twitter

Achamos no Brasil: Cão Toquinho aprende a comprar a sua própria ração

Toquinho, um cachorro do interior da Bahia, tornou-se famoso após vídeos dele comprando a própria ração viralizarem na internet.

A fama de Toquinho começou quando Jesse, um morador local que sofreu um acidente e agora cria conteúdo como meio de sustento, compartilhou as imagens nas redes sociais. Ao perceber o potencial do vídeo de Toquinho, Jesse publicou o conteúdo, resultando em milhões de visualizações.

Durante as gravações, Toquinho mostrou seu talento ao realizar o pagamento da ração e carregá-la de volta para casa. Com cerca de 3,870 gramas e medindo 27 centímetros de altura e 58 centímetros de comprimento, Toquinho se tornou uma figura querida na cidade e conquistou o público com sua habilidade única.

Assista ao vídeo - Achamos no Brasil: Cão Toquinho aprende a comprar a sua própria ração

