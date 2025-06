Murilo Huff e a mãe de Marília Mendonça lutam pela guarda do filho da cantora

Nesta semana, a batalha judicial pelo filho de Marília Mendonça, o pequeno Leo, pegou os fãs de surpresa. A avó, dona Ruth, e o pai, o cantor Murilo Huff, dividiam os cuidados com o menino. Mas agora o sertanejo vai lutar pela guarda total do filho. Por que, depois de quase cinco anos, Murilo decidiu tomar essa decisão? Acompanhe na reportagem.



