‘Estou na minha melhor fase’, diz Maiara após comentários sobre seu emagrecimento | Momento Venenosa

Quinta de fofoca por aqui! Os sertanejos estão na sofrência e olha que nem é sobre as músicas. O cantor Leonardo vai enfrentar um ex-fã na Justiça que está pedindo mais de R$ 1,5 milhão após ter sido agredido a pedido do artista. Já o Lucas Lucco foi roubado, em Amsterdã, e levou um prejuízo de R$ 100 mil. E não para por aí! Lauana Prado se envolveu em uma treta com o prefeito da cidade de Abadiânia, em Goiás. Após se atrasar duas horas para o show, a sertaneja bateu boca com o político nos bastidores e ele até a chamou de ‘baranga’. Para finalizar, Maiara resolveu responder, em show com a irmã Maraisa, os haters que estão falando sobre o seu emagrecimento. No Momento Venenosa de hoje, a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, te contam tudo sobre esses bafões. Vem ver!