Polêmicas de Maiara teriam estremecido relação dela com Maraisa | Momento Venenosa

Quinta de fofoca por aqui! Maiara, da dupla com Maraisa, deu vexame em um show no cruzeiro. Após beber todas e ser retirada do palco por seguranças, a cantora teve que adiar a apresentação que faria com a irmã. Maraisa não gostou nadinha da história e deu uma bronca daquelas na Maiara em frente ao público. Nos bastidores, o boato é que a relação da dupla estaria estremecida após diversas polêmicas que estão circulando na mídia sobre Maiara. E, como se não bastasse, lá vem mais uma! A sertaneja surgiu com um novo affair nesse mesmo navio. Quer saber mais sobre quem é o boy? No Momento Venenosa de hoje, a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, te contam tudo sobre esse babado. Vem ver!