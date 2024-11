Mãe de suposta filha de Neymar compara Bruna Biancardi a Bruna Marquezine | Momento Venenosa

Quinta de fofoca por aqui! Gabriella Gáspár, mãe da suposta filha de 10 anos do Neymar, fez provocações à atual dele: Bruna Biancardi. Nas redes sociais, a ex-modelo húngara faz diversas acusações contra Bruna, dizendo que ela é um personagem e que tenta imitar Bruna Marquezine e Amanda Kimberlly, mãe da caçula do jogador. E não para por aí: Gabriella ainda diz, no texto, que a atual do craque faz rivalidade feminina e que impede Neymar de tratar os outros filhos da mesma forma que trata Mavie, filha da Biancardi. Segundo a húngara, tudo isso teria uma explicação. Quer saber qual? No Momento Venenosa desta quinta (21), a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, te contam tudo sobre esse babado do momento. Vem ver!