Gisele Bündchen está grávida e ex-marido manda indireta nas redes sociais | Momento Venenosa

Quinta de fofoca por aqui! A assessoria de Gisele Bündchen confirmou que ela está esperando o terceiro filho, dessa vez, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. Os fãs da top model estão comemorando o fato de ser o primeiro filho 100% brasileiro dela. Já quem não está muito contente é o ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, que mandou uma indireta, em forma de música, para Gisele nas redes sociais. Agora, a história que voltou à tona é a suposta traição da modelo, que estaria com Joaquim desde 2020, antes de se separar do ex, em 2022. No Momento Venenosa desta quinta (31), a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, te contam tudo sobre a gravidez do momento. Vem ver!