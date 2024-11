'Consegui irritar eles': Zé Love fala sobre brigas com Sacha e Yuri | Reage, Peão!

Mais um peão que faz checkout de A Fazenda 16! Zé Love, sétimo eliminado do reality rural, participa do quadro Reage, Peão! e comenta momentos marcantes durante a participação no jogo. Dancinhas fora do compasso, provocações ao G4, briga com Yuri Bonotto e até mesmo com os aliados Babi Muniz e Juninho Bill foram alguns momentos que ela reviu. O que será que ele disse? Vem conferir!