Gizelly Bicalho responde provocação de Sacha após sua saída: 'O óculos nem é meu' | Reage, Peão!

Mais uma peoa que faz checkout de A Fazenda 16 ! Gizelly Bicalho, oitava eliminada do reality rural, participa do quadro Reage, Peão! e comenta momentos marcantes durante a sua participação no jogo. Provocação de Sacha Bali, memes, briga com Fernando Presto e suposto romance com Cauê Fantin foram alguns momentos que ela reviu. O que será que Gizelly disse? Vem conferir!