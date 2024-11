Larissa Tomásia reage a romance que viveu com Sacha em A Fazenda | Reage, Peão!

Mais uma eliminação, mais um Reage, Peão pra conta! Nesta segunda (14), Larissa Tomásia participa do quadro e comenta momentos marcantes da sua participação no reality show rural. Tretas, romance com Sacha e fofocas com o nome dela foram alguns dos temas que a ex-peoa assistiu. O que será que a rainha de Limoeiro disse? Vem conferir!