Vivi Fernandez reage a comentário de peoa que a chamou de velha | Reage, Peão!

Primeira eliminada de A Fazenda 16 check! No episódio de estreia do quadro Reage, Peão!, Vivi Fernandez comenta os momentos que marcaram sua participação no reality rural. Teve a subida do Paiol para a Sede, um desentendimento com Gilsão, além de uma fofoca de Luana e outros peões envolvendo seu nome. O que será que Vivi falou? Vem conferir!