Diogo Jota e André Silva são homenageados após tragédia na Espanha Os jogadores portugueses faleceram em um grave acidente de carro Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h44 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h44 )

Diogo Jota e André Silva são homenageados após tragédia na Espanha

Os jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva morreram em um trágico acidente de carro na Espanha durante uma viagem de Portugal para o Reino Unido. Durante uma ultrapassagem em alta velocidade, o pneu do veículo estourou. O carro saiu da pista, bateu e pegou fogo.

Diogo Jota, renomado atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, tinha 28 anos. Seu irmão, André Silva, de 26 anos, jogava na segunda divisão do futebol de Portugal. Ambos iniciaram suas carreiras no clube local de Gondomar, onde foram homenageados com flores e mensagens emocionantes.

O estádio Anfield, casa do Liverpool, tornou-se um local de tributo com torcedores prestando suas últimas homenagens. Mensagens nas redes sociais destacaram a trajetória de sucesso de Diogo no futebol internacional.

A cerimônia fúnebre ocorreu em Gondomar com a presença de amigos, familiares e figuras importantes do esporte. A família optou por uma despedida privada para honrar a memória dos irmãos que tanto contribuíram para o futebol.





Assista ao vídeo - Diogo Jota e André Silva são homenageados após tragédia na Espanha

