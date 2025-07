Professor de Muay-Thai conta como imobilizou dois cães da raça Pitbulls após ser atacado

Um professor de Muay-Thai conseguiu imobilizar dois cães da raça Pitbull após ser atacado pelos cães ferozes. A equipe do Domingo Espetacular foi até Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, conversar com Ernesto Chaves, de 33 anos, e saber mais detalhes sobre o ocorrido. O ataque aconteceu num domingo de manhã quando ele saía de casa para correr. O mestre usou técnicas de luta para conseguir contê-los.



