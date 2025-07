Edu Guedes fala sobre luta contra o câncer no pâncreas Apresentador compartilha sua jornada de superação após diagnóstico desafiador Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 23h28 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h28 ) twitter

Edu Guedes abre o coração e fala sobre luta contra câncer no pâncreas

O apresentador Edu Guedes abriu o coração sobre sua luta contra um câncer no pâncreas. Diagnosticado após uma crise renal, ele passou por quatro cirurgias em um curto período. A principal delas foi uma pancreatectomia corpo- caudal, liderada pelo Dr. Marcelo Bruno, que removeu com sucesso o tumor.

Durante a recuperação, Edu recebeu apoio constante da família, especialmente de Ana Hickmann. Ele destacou a importância do pensamento positivo e do apoio emocional durante o tratamento. O momento mais marcante foi abrir os olhos após a cirurgia e saber que tudo estava bem.

Edu também refletiu sobre sua trajetória desde a infância até sua carreira na televisão e gastronomia. Após a recuperação, planeja retomar suas atividades, incluindo sua paixão pelo automobilismo.

Assista ao vídeo - Edu Guedes abre o coração e fala sobre luta contra câncer no pâncreas

