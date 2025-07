Edu Guedes se emociona em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular após diagnóstico de câncer: ‘Eu não estava preparado’ Ainda no programa deste final de semana (20), Carolina Ferraz visita Israel e encontra um país que vive sob ameaça de guerra iminente Domingo Espetacular|Do R7 18/07/2025 - 17h23 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h23 ) twitter

Roberto Cabrini conversa com Edu Guedes e Ana Hickmann na casa do casal Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular deste final de semana (20) traz a primeira entrevista de Edu Guedes, ao lado de Ana Hickmann, depois de ser diagnosticado com câncer. O casal conversa com Roberto Cabrini, com exclusividade, sobre o momento desafiador que estão vivendo.

O apresentador fala sobre o momento em que recebeu o diagnóstico de um possível tumor no pâncreas, no dia 5 de julho, previsão mais tarde confirmada pelos médicos. “Eu não estava preparado”, admite ele.

Ao jornalista, ele relata como foram os dias de internação, comenta o apoio que recebeu e explica como está se recuperando no pós-operatório, após realizar quatro cirurgias em apenas 15 dias, incluindo um procedimento complexo que durou cerca de seis horas. Durante a operação, foi necessário remover parte do pâncreas, nódulos ao redor e o baço.

Durante a conversa com Cabrini, realizada na casa de Edu e Ana, ele desabafa sobre como foi dar essa notícia para a filha, Maria, e para toda a família. “Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse algo”.

‌



Guedes se emocionou diversas vezes e não conteve o choro em alguns momentos. Cabrini, então, o questiona: “Nessa lágrima que eu vejo nos seus olhos, existe uma viagem. Que viagem é essa, Edu?”.

Ele explica o que sentiu: “Você ter que esperar alguma coisa para ter a possibilidade de estar livre daquilo, não é fácil. Menos de 10% das pessoas que têm esse tipo de problema vivem”.

‌



A entrevista também teve momentos de descontração, que mostram a resiliência com que o apresentador e chef tem enfrentado esse período: famoso por suas deliciosas receitas, ele serviu um café da tarde completo e fez questão de preparar um delicioso sanduíche que chamou de “Lanche do Cabrini”.

Um fato que reflete a postura de Edu e também de Ana Hickmann diante de mais essa adversidade. A apresentadora da RECORD reforça ainda mais o apoio ao companheiro: “Independentemente do que eu tenha que enfrentar, não nasci para chorar, eu nasci para ser feliz. Não importa o tamanho do desafio, o que importa é que a gente está junto”.

‌



Carolina Ferraz em Israel

Em uma reportagem especial, Carolina Ferraz visita Israel e encontra um país que vive sob a ameaça de uma guerra iminente. Civis caminhando pelas ruas com fuzis a tiracolo e a relação dos moradores com os atentados frequentes são registros captados pelas câmeras do Domingo Espetacular. A apresentadora presencia momentos de tensão com o soar das sirenes durante um jantar, e após o toque de alerta sobre ataque de mísseis, tem que se refugiar em um abrigo.

E em outra matéria, o correspondente em Israel, Victor La Regina, mostra como o uso de drones super tecnológicos vem mudando a maneira com as guerras modernas estão sendo travadas.

Expedição Atacama

No 50x1 desta semana, Alvaro Garnero viaja para o Chile para explorar um dos melhores lugares do mundo para observar as estrelas. Um passeio pelas belas paisagens e histórias do deserto mais alto do mundo, o Atacama.

Com o auxílio de potentes equipamentos astronômicos, Alvaro observa o anoitecer no deserto e compartilha a grandiosidade de um dos melhores lugares do planeta para contemplar o universo. Ele ainda visita o povoado de Toconao, conhecido como “o lugar das pedras”, onde há vestígios de ocupação humana que remontam a 12 mil anos.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h45.