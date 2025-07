Edu Guedes passa por cirurgia após diagnóstico de câncer no pâncreas O apresentador teve infecção nos rins e precisou fazer exames detalhados Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 00h02 (Atualizado em 08/07/2025 - 00h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edu Guedes é submetido a cirurgia após ser diagnosticado com câncer de pâncreas

O apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas e passou por uma cirurgia. Há alguns dias ele teve uma infecção nos rins e precisou fazer um procedimento de emergência. Após exames detalhados, médicos identificaram nódulos no pâncreas, resultando na necessidade de uma cirurgia que durou seis horas.

Assista ao vídeo - Edu Guedes é submetido a cirurgia após ser diagnosticado com câncer de pâncreas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!