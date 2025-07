Entenda a polêmica sobre divisão de seguro do acidente de Marília Mendonça Famílias das vítimas contestam critérios de repartição das indenizações Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de Marília Mendonça teria exigido metade do valor do seguro pago às vítimas do acidente

O acordo de indenização referente ao acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça e outras quatro pessoas em novembro de 2021 veio a público, gerando debates sobre a justiça na divisão dos valores. Dona Ruth, mãe da cantora, teria solicitado metade do valor total do seguro de quase R$ 6 milhões, justificando a importância de Marília entre os passageiros.

O acidente ocorreu em Caratinga, Minas Gerais, e além de Marília estavam no avião o produtor Henrique Bahia, o tio Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarcísio Viana. A seguradora pagou R$ 11 milhões no total; metade foi destinada ao filho de Marília, Léo. As famílias das outras vítimas receberam cerca de R$ 1,4 milhão cada.

A negociação foi homologada pelo Tribunal de Justiça de Goiás em 2022. Apesar do acordo assinado por todas as partes envolvidas sob termos de confidencialidade, houve insatisfação pela discrepância nos valores recebidos. O advogado de Dona Ruth afirma que todos os procedimentos seguiram critérios legais e que não houve interferência direta dela nas decisões finais.

Alguns familiares acreditam que a divisão deveria ter sido igualitária e consideram buscar revisão judicial caso surjam evidências concretas de irregularidades ou coação no processo inicial. A situação é complicada pela disputa legal envolvendo a guarda do neto Léo, recentemente concedida ao pai Murilo Huff devido a preocupações expressas em mensagens trocadas.

‌



Assista ao vídeo - Mãe de Marília Mendonça teria exigido metade do valor do seguro pago às vítimas do acidente

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!