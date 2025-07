Pai de vítima do acidente de Marília Mendonça se revolta com divisão do seguro: ‘Sabíamos que era injusto’ No Domingo Espetacular deste fim de semana (13), Roberto Cabrini investiga morte de empresária durante cirurgia que envolveu três procedimentos estéticos Domingo Espetacular|R7 11/07/2025 - 18h55 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h55 ) twitter

Roberto Cabrini e Camila Busnello apresentam o Domingo Espetacular neste final de semana (13) Edu Moraes/Divulgação RECORD

O Domingo Espetacular deste fim de semana (13) traz um novo capítulo da polêmica envolvendo a morte de Marília Mendonça. Poucos dias depois do sertanejo Murilo Huff entrar na Justiça exigindo a guarda unilateral do filho Léo — que até então era compartilhada com a mãe da cantora, outro assunto envolvendo a avó da criança foi destaque na mídia.

Agora, Ruth é acusada de ter reivindicado metade do seguro destinado às famílias vítimas do acidente aéreo: a própria Marilia Mendonça; o produtor dela, Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como “Henrique Bahia”; o tio e assessor, Abiceli Silveira Dias Filho; o piloto, comandante Geraldo Medeiros; e o copiloto, comandante Tarciso Viana.

O valor total da apólice era de mais de US$ 2 milhões e um acordo sigiloso sobre a divisão dessa quantia acabou sendo exposto esta semana, causando surpresa pela disparidade entre os valores pagos a cada um dos herdeiros.

Após a divulgação, alguns familiares que se sentiram prejudicados pela negociação e decidiram expor os bastidores do caso. Segundo eles, Ruth teria exigido uma parcela maior, alegando que Marília era a mais jovem do grupo e com maior potencial de enriquecimento.

‌



“Se eu exijo mais para uma parte que para outras em um acidente que ceifou cinco vidas, é que ela deve ter dado mais importância à filha dela”, afirma George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia.

Embora tenham acatado as condições propostas, após anos mantendo o silêncio, agora as famílias alegam que foram pressionadas a concordar com os termos para evitar uma longa batalha judicial que poderia se arrastar por anos, atrasando os pagamentos.

‌



“Eles já vieram com uma história montada, pronta, para tentar convencer a gente de que aquilo era o certo”, acusa Euda Dias, ex-esposa do piloto, o comandante Geraldo Medeiros. Freitas reafirma o descontentamento: “Nós sabíamos que era injusto, mas aceitamos”.

Cabrini investiga morte de empresária durante cirurgia plástica

Roberto Cabrini investiga a morte de Natália Cavanellas, de 40 anos, que se submeteu a três cirurgias plásticas realizadas de uma só vez: lipoaspiração, ajustes nas próteses mamárias e aplicação de gordura nos glúteos.

‌



Na fase final dos procedimentos, de acordo com testemunhas, a empresária sofreu uma parada cardiorrespiratória. A suspeita é de que Natália tenha sofrido uma embolia gordurosa, quando gotas de gordura obstruem vasos do pulmão, cérebro ou coração.

O médico que fez as cirurgias é Edgar Alberto Lopez Campos. Formado no Peru e com diploma revalidado no Brasil, ele não faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Brasileiros se arriscam por dinheiro na Guerra da Ucrânia

Reportagem de Ana Vaz conta quem são os brasileiros que decidiram arriscar a própria vida ao aceitar lutar pela Ucrânia na guerra contra a Rússia em troca de um salário de aproximadamente R$ 15 mil. Um destes jovens, Wagner da Silva Vargas, de 29 anos, está desaparecido desde o dia 27 de junho. Ele deixou Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, para entrar no conflito. Mas segundo a mãe, Maria de Lourdes Lopes da Silva, ele atuava como pedreiro no Brasil e não tinha nenhuma experiência em combates.

Perigo nas estradas

Uma investigação exclusiva do Domingo Espetacular desvenda uma situação preocupante sobre o risco constante nas estradas brasileiras. Todos os caminhoneiros que se envolveram em graves acidentes nos últimos meses dirigiam sob efeito de alguma substância tóxica. Além disso, em média, um em cada cinquenta motoristas de caminhões, carretas e outros veículos de carga está com os exames toxicológicos vencidos. São mais de dois milhões de condutores rodando de forma irregular pelo país. A reportagem é de Guilherme Mendes.

50 x 1 no Atacama

Alvaro Garnero desembarca no Atacama e se depara com paisagens incríveis em pleno deserto. E a mais de 4 mil metros de altitude, lagoas surpreendentes criam um cenário único. O viajante ainda revela cidades que resistem ao tempo e ao clima extremo.

Não perca! O Domingo Espetacular, que será apresentado por Roberto Cabrini e, excepcionalmente, por Camila Busnello, a partir das 21h na tela da RECORD!