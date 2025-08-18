Logo R7.com
Escritor Luis Fernando Veríssimo é internado em estado grave

A família informou que a internação ocorreu devido à suspeita de pneumonia

Neste domingo (17), o escritor Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Porto Alegre, onde mora. A família informou que a internação ocorreu devido à suspeita de pneumonia e que seu estado de saúde é frágil, exigindo cuidados especiais.

Veríssimo enfrenta problemas cardíacos e Parkinson. Em 2021, ele sofreu um acidente vascular cerebral que deixou sequelas, e no ano anterior, passou por uma cirurgia para retirar um câncer no osso da mandíbula. Luis Fernando Veríssimo é autor de mais de 70 obras literárias.

