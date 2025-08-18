Escritor Luis Fernando Veríssimo é internado em estado grave
A família informou que a internação ocorreu devido à suspeita de pneumonia
Neste domingo (17), o escritor Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Porto Alegre, onde mora. A família informou que a internação ocorreu devido à suspeita de pneumonia e que seu estado de saúde é frágil, exigindo cuidados especiais.
Veríssimo enfrenta problemas cardíacos e Parkinson. Em 2021, ele sofreu um acidente vascular cerebral que deixou sequelas, e no ano anterior, passou por uma cirurgia para retirar um câncer no osso da mandíbula. Luis Fernando Veríssimo é autor de mais de 70 obras literárias.
Veja também
Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo
Domingo Espetacular playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!