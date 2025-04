Exclusivo: Domingo Espetacular entrevista intérprete de Hatice de Força de Mulher No programa deste fim de semana (20), Roberto Cabrini fica frente a frente com ex-policial rodoviário acusado de matar Genivaldo dos Santos Domingo Espetacular|Do R7 17/04/2025 - 18h57 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h57 ) twitter

A repórter Denise Odorissi entrevista Bennu Yildirimlar, que interpreta Hatice, mãe da protagonista que terá cenas marcantes na reta final de Força de Mulher Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular deste fim de semana (20) embarca até a Turquia para entrevistar Bennu Yildirimlar, a intérprete de Hatice, mãe da protagonista, Bahar (Özge Özpirinçci), de Força de Mulher. A personagem terá cenas marcantes na terceira e última fase da trama, que será exibida a partir da próxima quarta-feira (23), na tela da RECORD.

Com exclusividade, a repórter Denise Odorissi conversou com a atriz turca, que começou a atuar há mais de 30 anos e tem uma carreira premiada na TV e no teatro. No cinema, ganhou projeção internacional ao participar de filmes como A árvore dos Frutos Selvagens (2018), exibido em alguns dos eventos mais importantes do setor, como os festivais de Cannes e Toronto.

Em Força de Mulher, Bennu dá vida a uma personagem que cativou os brasileiros em sua longa jornada de redenção. No início, Hatice se mostra uma mulher amarga e atormentada por ter abandonado a filha Bahar, com quem não tinha contato havia 20 anos.

Ao longo da trama, elas se reaproximam, provocando ciúmes da caçula, Sirin (Seray Kaya), a grande vilã da história. Agora, ela tem comovido o público como a mãe dividida entre a batalhadora Bahar e a mimada filha mais nova, que faz de tudo para prejudicar a irmã. Na entrevista ao Domingo Espetacular, a atriz reflete sobre a complexidade deste trabalho. “Eu já vivi muitas outras personagens, mas eu digo que Hatice me levou a um outro nível de atuação”.

Na conversa, ela conta como descobriu que estava famosa em nosso país: “Eu percebi que a novela fazia sucesso quando muitos brasileiros começaram a comentar nas minhas redes sociais. Mandavam fotos do que assistiam, comentários, elogios”. A atriz ainda tenta mandar um recado em português aos fãs que acompanham a trama pela RECORD.

Cabrine fica frente a frente com ex-policial rodoviário acusado de matar Genivaldo de Jesus Santos

O apresentador Roberto Cabrini entrevista, com exclusividade, o ex-policial rodoviário federal Paulo Rodolpho Lima Nascimento, acusado de matar Genivaldo de Jesus Santos no município de Umbaúba (SE), em 2022, em um caso que chocou a opinião pública no Brasil e no exterior. Condenado no ano passado, ele fala pela primeira vez sobre o caso.

O crime ocorreu quando o homem foi abordado, por Paulo, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas, por não usar capacete enquanto dirigia uma motocicleta. Durante a abordagem, Genivaldo, que tinha diagnóstico de esquizofrenia, foi algemado e depois colocado no porta-malas do carro da PRF.

Ali, trancado, ele morreu sufocado após os agentes jogarem uma granada de gás lacrimogêneo no veículo, que se transformou em uma espécie de câmera de gás. A cena foi toda gravada e as imagens correram o mundo.

No encontro com o jornalista, Paulo se defende. Questionado por Cabrini se teria percebido que sua ação condenaria Genivaldo à morte, ele afirma: “De forma alguma. Nunca foi essa a intenção”

A reportagem de Cabrini apresenta ainda as revelações de uma investigação que durou três anos e exibe uma entrevista com a viúva, Maria Fabiana dos Santos, que fala sobre como encarou as explicações dadas pelos acusados.

Fuga cinematográfica

Pouco mais de um ano depois da fuga de dois presos da Penitenciária de Mossoró (RN), a primeira da história do sistema penitenciário federal, uma reportagem especial de Paloma Poeta refaz os passos dos criminosos que escaparam da unidade, considerada de segurança máxima, em fevereiro do ano passado. O programa traz Imagens exclusivas daquele dia e os detalhes da investigação que apontou a participação do Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro, no plano.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram os protagonistas dessa fuga cinematográfica. Ambos escaparam após abrirem passagem por buracos nas celas que ocupavam e cortarem duas cercas de arame ao redor do presídio usando ferramentas de uma obra realizada no local.

Apesar da enorme operação de caçado aos dois, com a utilização de equipes de elite, helicópteros, drones, cães farejadores e equipamentos tecnológicos sofisticados, eles permaneceram escondidos por 50 dias, até que finalmente foram capturados, em 4 de abril do ano passado, em Marabá (PA), quase uma semana após a Força Nacional ter encerrado as buscas no RN.

Desafios da internet: brincadeira mortal

A repórter Fabiana Oliveira investiga o universo das brincadeiras perigosas do mundo virtual, os chamados “desafios da internet”, que nessa semana fizeram mais uma vítima. A partir da morte de Sara Raissa Pereira, de 8 anos, que morreu após inalar gás de desodorante em um desafio viralizado no TikTok, o Domingo Espetacular traz os bastidores dessa realidade entre crianças e adolescentes.

Ficam as perguntas: Como isso acontece? Como os pais podem ficar de olho? Qual a melhor maneira de evitar? O programa vai ouvir especialistas e trazer um alerta com outros casos semelhantes. Como evitar que jovens e adolescentes embarquem nesses alarmantes desafios on-line?

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30.