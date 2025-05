Fraude bilionária no INSS desvia recursos de aposentados Esquema criminoso afeta milhões com descontos ilegais em benefícios previdenciários Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 01h49 (Atualizado em 12/05/2025 - 01h49 ) twitter

Cabrini investiga fraude milionária do INSS

Uma investigação jornalística revelou um esquema bilionário de fraudes no INSS, onde associações fraudulentas desviaram recursos de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Estima-se que mais de nove milhões de beneficiários foram afetados por descontos ilegais que variavam entre R$30 a R$80 mensais.

O esquema envolvia falsificação de assinaturas para criar associações fictícias que realizavam descontos sem consentimento dos beneficiários. Figuras centrais como Mauricio Camisotti e Antônio Carlos Camilo, conhecido como “Careca do INSS”, foram apontadas como articuladores principais na venda de informações e lavagem de dinheiro.

A Ambec, uma das associações investigadas, destacou-se pela movimentação financeira expressiva em poucos anos, aumentando significativamente seu número de associados. Parte dos valores desviados foi enviada ao exterior enquanto os responsáveis mantinham um estilo de vida luxuoso.

As investigações continuam em curso, com as autoridades buscando trazer justiça às vítimas enquanto estas aguardam ressarcimento pelos prejuízos sofridos.

