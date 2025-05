Furto de carrinho causa prejuízo ao ator Daniel Erthal no RJ Ator enfrenta perdas financeiras após roubo de estrutura de bar Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 01h50 (Atualizado em 12/05/2025 - 01h50 ) twitter

Ator Daniel Erthal tem carrinho de bebidas roubado no Rio de Janeiro

O ator Daniel Erthal, conhecido por sua carreira na televisão, agora administra um bar em Copacabana, no Rio de Janeiro. Recentemente, ele sofreu um prejuízo financeiro significativo devido ao furto de um carrinho de bebidas utilizado em seu estabelecimento. Avaliado em R$30 mil, o carrinho servia tanto como ponto de apoio quanto como elemento decorativo.

Devido a um desentendimento com o proprietário do espaço onde costumava guardar o carrinho, Daniel ficou sem local adequado para armazená-lo. As câmeras de segurança da região capturaram imagens de um homem levando a estrutura, que posteriormente teve parte abandonada nas proximidades.

O caso foi registrado na delegacia local, com as autoridades analisando as imagens para identificar o responsável pelo crime. Apesar do ocorrido, Daniel mantém esperança na recuperação do objeto e continua focado em suas atividades empresariais.

