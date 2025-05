Cabrini investiga fraude milionária do INSS

O Domingo Espetacular fez uma investigação jornalística exclusiva do maior golpe da história do país: a fraude milionária do INSS. Depoimentos revelam como funciona a engrenagem dos desvios. O Domingo Espetacular conversou ainda com os brasileiros que foram vítimas e teve o dinheiro roubado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!