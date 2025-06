Investigação sobre assassinato de Larissa Manuela avança em Barueri Polícia segue pistas sobre morte de menina de 10 anos na Grande São Paulo Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 14h28 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h28 ) twitter

Caso Larissa Manuela: Domingo Espetacular mostra o local do crime

Larissa Manoela de Lucena, uma menina de 10 anos, foi encontrada morta em sua casa no dia 12 de junho, no bairro de Barueri, região da Grande São Paulo. O crime chocou a comunidade local e gerou comoção nacional. A família autorizou que uma equipe de reportagem mostrasse o local onde ocorreu o assassinato.

A polícia acredita que Larissa foi morta enquanto dormia, atingida por dezesseis facadas. Duas linhas principais de investigação estão sendo seguidas: uma possível vingança ligada ao pai da menina, Cícero de Lucena, que já havia sido esfaqueado anteriormente e cumpria medida protetiva por violência doméstica; e outra envolvendo Diego Sanches, namorado da mãe de Larissa, com quem ela teria discutido na noite anterior ao crime.

Diego se tornou o principal suspeito após ser visto em câmeras de segurança trocando de roupa antes e depois do horário estimado do crime. Apesar das evidências levantadas durante as investigações, como a troca de vestimentas e objetos suspeitos encontrados, ele nega envolvimento e está sendo investigado em liberdade após a Justiça negar seu pedido de prisão temporária.

As autoridades aguardam o resultado das perícias realizadas no carro de Diego e a análise dos dados do seu celular para avançar no caso. A faca utilizada no crime ainda não foi localizada. Desde o ocorrido, a família não retornou à casa, mas permitiu que imagens fossem capturadas pela reportagem. A busca por justiça continua enquanto a comunidade aguarda ansiosamente por respostas.

