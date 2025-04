Menina de oito anos morre após supostamente participar de desafio com desodorante em rede social Acidente em Ceilândia (DF) levanta alerta sobre perigos de desafios online para crianças Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h31 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h31 ) twitter

Polícia apura morte de menina de oito anos que teria inalado desodorante em desafio da internet

Um desafio que circula nas redes sociais pode ter levado à morte de Sarah Raíssa Pereira, de oito anos, em Ceilândia, Distrito Federal. A menina foi encontrada desacordada pelo avô, ao lado de um celular e um desodorante, após supostamente participar de um desafio online que envolvia a inalação do produto. Apesar de ter sido socorrida, Sarah faleceu três dias depois no hospital.

A investigação policial busca esclarecer os detalhes do ocorrido, aguardando o laudo do Instituto Médico Legal e a análise do celular da menina. O objetivo é identificar os responsáveis pela criação e disseminação do conteúdo perigoso. O caso de Sarah destaca a importância de supervisionar o acesso das crianças à internet e os riscos associados a desafios online. As autoridades e especialistas reforçam a necessidade de diálogo entre pais e filhos sobre os perigos digitais.

