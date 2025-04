Policial aposentado é alvo de vingança após matar jovem durante briga de trânsito

Abel Silva de Siqueira, um policial aposentado, foi atropelado e morto no estacionamento de um shopping em São Paulo, um dia depois do casamento da filha. Um dos suspeitos do crime é o pai de Luan Henrique Bonifácio, um jovem que teria sido um morto por Abel durante uma briga de trânsito há um ano. Na época, a polícia não identificou o autor dos disparos. A família de Luan, então, iniciou uma investigação por conta própria até chegar ao policial que morava próximo a casa do jovem. A investigação acredita que a morte de Abel tenha sido por vingança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!