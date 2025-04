‘Não damos valor as mínimas coisas’, desabafa Luciana Gimenez após cirurgia realizada às pressas Apresentadora revelou que ver a preocupação e o desespero dos filhos foi pior que a própria dor que a impediu de levantar da cama sem ajuda Domingo Espetacular|Do R7 08/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h46 ) twitter

Luciana Gimenez explica o motivo de ter passado por uma cirurgia às pressas Reprodução/ RECORD

O Domingo Espetacular trouxe uma entrevista exclusiva com a apresentadora Luciana Gimenez, que recentemente passou por uma cirurgia de hérnia cervical. Tudo começou quando ela sentiu dores intensas pós-Carnaval e não conseguiu sequer levantar da cama. Ao receber ajuda, ela notou que seu braço estava mole e fraco, o que a fez buscar ajuda médica imediatamente.

Ao ser internada, Luciana recebeu um diagnóstico rápido e certeiro: estava com hérnia cervical. Isso se deu porque ao tentar erguer o braço acontecia uma descompressão do nervo afetado, gerando um pouco de alívio.

No caso da apresentadora, o dano havia sido localizado na vértebra C6, na região baixa do pescoço, da medula espinhal vertical. Com a pressão gerada no nervo próximo à vértebra identificada, houve uma perda parcial dos movimentos, o que resultou em uma certa disfunção na força do membro erguido. A única prescrição e indicação médica era uma cirurgia.

‘Se fosse minha filha, eu operaria’, enfatizou o médico. Sem pensar duas vezes, ela optou por marcar o procedimento logo no dia seguinte.

Durante a entrevista com Carolina Ferraz., Luciana explicou que estava com a voz rouca e levemente falha por conta da cirurgia. No procedimento, que levou cerca de três horas, foi realizada uma pequena incisão na parte frontal do pescoço para a retirada do disco danificado, aliviando assim, a pressão sobre a medula espinhal. Para a estabilização correta da coluna e que nenhum dano fosse causado após a inserção de um implante no espaço deixado pelo disco removido, foi fixada uma placa de metal.

Luciana falou sobre a reação dos filhos Lucas, de 25 anos, e Lorenzo, de 13, que se desesperaram ao ver o estado em que ela se encontrava ao chorar de dor antes de chegar ao hospital. ‘Foi uma coisa que me pegou muito, sabe? ‘, contou a apresentadora ao dizer que o sofrimento dos filhos era mais doloroso do que os próprios sintomas.

Nos últimos dois anos, ela admite que passou a enfrentar problemas de saúde frequentes. Em janeiro de 2023, enquanto esquiava em Aspen (Colorado), acabou se machucando e quebrando a perna em seis lugares diferentes.

‘Não damos valor as mínimas coisas... A gente nunca vai saber quando vai ter algo’, comentou Luciana, justificando que tarefas feitas de maneira errada podem trazer consequências terríveis.

Preocupação não é a única coisa que está presente na vida da apresentadora. Ela confessou que, por mais que estivesse debilitada, sempre amou ter a agitação como uma de suas principais características e que tem novos projetos na TV e no cinema, um filme, inclusive, está previsto para o final de 2025, e outro que tinha acabado de ser aprovado para começar as filmagens.

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na tela da RECORD.