Cíntia Chagas leva internautas à loucura com ensaio cheio de personalidade: ‘Chiquíssima’
A apresentadora do quadro ‘Calma, que eu explico’, do Domingo Espetacular, impressionou com os cliques
Cíntia Chagas, apresentadora do quadro Calma, que eu explico, do Domingo Espetacular, roubou a atenção dos internautas com um ensaio fotográfico cheio de personalidade.
Impressionados, os seguidores da influenciadora não pouparam elogios nos comentários da publicação. “Patrimônio da internet! Deslumbrante!”, escreveu uma fã.
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“Belíssima e chiquíssima! Fotos espetaculares”, afirmou outra.
Além disso, algumas seguidoras também aproveitaram para expressar o icônico bordão de Cíntia: “Mara o quê? Maravilhosa!”.
Confira:
O Domingo Espetacular vai ao ar todo fim de semana na tela da RECORD.
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