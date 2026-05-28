Cíntia Chagas leva internautas à loucura com ensaio cheio de personalidade: ‘Chiquíssima’ A apresentadora do quadro ‘Calma, que eu explico’, do Domingo Espetacular, impressionou com os cliques

Cíntia Chagas roubou a cena após posar nas redes sociais Reprodução/Instagram

Cíntia Chagas, apresentadora do quadro Calma, que eu explico, do Domingo Espetacular, roubou a atenção dos internautas com um ensaio fotográfico cheio de personalidade.

Impressionados, os seguidores da influenciadora não pouparam elogios nos comentários da publicação. “Patrimônio da internet! Deslumbrante!”, escreveu uma fã.

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“Belíssima e chiquíssima! Fotos espetaculares”, afirmou outra.

Além disso, algumas seguidoras também aproveitaram para expressar o icônico bordão de Cíntia: “Mara o quê? Maravilhosa!”.

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Confira:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo fim de semana na tela da RECORD.

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