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Cíntia Chagas leva internautas à loucura com ensaio cheio de personalidade: ‘Chiquíssima’

A apresentadora do quadro ‘Calma, que eu explico’, do Domingo Espetacular, impressionou com os cliques

Novidade|Do R7

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Cíntia Chagas roubou a cena após posar nas redes sociais Reprodução/Instagram

Cíntia Chagas, apresentadora do quadro Calma, que eu explico, do Domingo Espetacular, roubou a atenção dos internautas com um ensaio fotográfico cheio de personalidade.

Impressionados, os seguidores da influenciadora não pouparam elogios nos comentários da publicação. “Patrimônio da internet! Deslumbrante!”, escreveu uma fã.


Leia mais:

“Belíssima e chiquíssima! Fotos espetaculares”, afirmou outra.

Além disso, algumas seguidoras também aproveitaram para expressar o icônico bordão de Cíntia: “Mara o quê? Maravilhosa!”.


Confira:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo fim de semana na tela da RECORD.

Veja também: confira o álbum de figurinhas da seleção da RECORD

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