No Domingo Espetacular, Cabrini entrevista ex-bailarina do Faustão acusada de fazer parte de organização criminosa O programa ainda traz um bate-papo de Carolina Ferraz com a eterna "rainha dos baixinhos", Xuxa Meneghel; veja os outros destaques Domingo Espetacular|Do R7 11/04/2025 - 19h04 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h04 )

Roberto Cabrini entrevista a ex-bailarina do Faustão suspeita de fazer parte da maior organização criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste final de semana (13), Roberto Cabrini entrevista a ex-bailarina do Faustão suspeita de fazer parte da maior organização criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC). Na Grande Reportagem, ele encontra Natacha Horana, de 33 anos, que rompe o silêncio sobre as acusações que tem enfrentado.

Antes integrante do disputado balé de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, agora ela é investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Cabrini conta a trajetória de Natacha, uma mulher que encantou o Brasil com a sua dança e beleza e agora é acusada de integrar o PCC.

O jornalista investiga como os caminhos da ex-bailarina se cruzaram com o de Valdeci Alves dos Santos, que chegou a ser o número dois da organização e braço direito do líder Marcola.

Exclusivo: bate-papo com Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel está de volta à RECORD, emissora em que atuou por cinco anos, desta vez para um bate-papo especial. A apresentadora se encontra com Carolina Ferraz para falar dos novos trabalhos e de uma questão de saúde que afeta a vaidade de homens e mulheres, a alopecia androgenética.

‌



Por causa da doença, que pode provocar calvície, Xuxa precisou passar por um transplante capilar. Na entrevista exclusiva, ela explica por que decidiu passar pelo procedimento: “Era uma coisa que eu estava me sentindo mal com aquela carequinha”.

Esbanjando vitalidade aos 62 anos, a apresentadora conta os segredos para se manter ativa e cheia de projetos, como o recém lançado álbum “Cores” que, em apenas uma semana, já alcançou um milhão de visualizações nas plataformas digitais, e uma nova turnê, “O Último Voo da Nave”, prevista para iniciar no segundo semestre deste ano. Longe da aposentadoria, ela afirma:

‌



“Eu quero continuar ganhando prêmio na televisão, no cinema, na voz (mesmo não tendo voz), e não sendo atriz. Porque eu quero, sou abusada, gosto disso, e quero levar alegria para as pessoas”.

50 por 1 em São Tomé e Príncipe

Álvaro Garnero desembarca em São Tomé e Príncipe, uma ilha da costa africana, para revelar os principais pontos turísticos principais do país. Ele explora as belezas naturais da região, como o Pico do Cão Grande, e ainda visita um restaurante premiado. Uma viagem cheia de sabor e paisagens inesquecíveis.

‌



Gangue das alianças

O programa destaca um tipo de crime que tem crescido em todo o país, o roubo de alianças. A reportagem de Ari Peixoto traz relatos de quem sobreviveu ao ataque dos assaltantes. E mostra o destino das joias roubadas que movimentam o mercado clandestino do ouro.

Excepcionalmente, o Domingo Espetacular deste final de semana (13) vai ao ar às 18h, antes da partida entre Fortaleza e Internacional pelo Brasileirão 2025, e volta à programação após o jogo, às 22h.