Policial aposentado é atropelado em shopping após briga de trânsito fatal Abel Silva de Siqueira morreu em possível ato de vingança em São Paulo Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h33 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h33 )

Policial aposentado é alvo de vingança após matar jovem durante briga de trânsito

Abel Silva de Siqueira, um policial militar aposentado, foi atropelado no estacionamento de um shopping em São Paulo logo após o casamento de sua filha. O episódio está relacionado à morte de Luan Henrique Bonifácio, ocorrida um ano antes durante um desentendimento no trânsito envolvendo Abel.

Na ocasião do conflito, Abel disparou contra Luan, que faleceu dias depois no hospital. A polícia inicialmente não identificou o autor dos disparos, levando a família de Luan a realizar uma investigação própria que resultou na prisão de Abel. No entanto, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Recentemente, o irmão de Luan é suspeito de ter atropelado Abel no shopping. O carro usado no crime pertence a Oswaldo Bonifácio de Jesus, pai de Luan. Ambos estão foragidos. A advogada da família de Luan nega qualquer envolvimento em ameaças contra Abel ou sua família.

O caso levanta questões sobre justiça e vingança premeditada e segue sob investigação policial.

Policial aposentado é alvo de vingança após matar jovem durante briga de trânsito

