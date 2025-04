Polícia apura morte de menina de oito anos que teria inalado desodorante em desafio da internet

Um desafio que circula na internet se tornou uma preocupação para mães e pais de crianças e adolescentes. Ele pode ter sido a causa da morte de uma menina de oito anos, esta semana, em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo a polícia, Sarah Raíssa Pereira teria morrido após supostamente inalar um desodorante aerossol para participar de um desafio que assistiu em uma rede social. O avô da garota encontrou a neta desacordada, com o celular e o desodorante ao lado. Ele chegou a chamar o Socorro, mas Sarah morreu três dias depois no hospital. Agora, a polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal e a perícia do celular da menina para saber exatamente o que aconteceu.



