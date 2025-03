Especialistas alertam para o risco de surgimento de novas pandemias Entre 2020 e 2023, a Covid-19 causou 7 milhões de mortes no mundo, incluindo 700 mil no Brasil Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 18h09 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h11 ) twitter

Planeta em Perigo: Após Covid-19, outros vírus colocam humanidade em risco

Nos últimos anos, o mundo enfrentou a devastadora pandemia de Covid-19, que resultou em milhões de mortes globalmente. Hoje, a ameaça de novos vírus perigosos é uma preocupação crescente entre especialistas, que questionam se estamos preparados para enfrentar outra pandemia.

Entre 2020 e 2023, a Covid-19 causou 7 milhões de mortes no mundo, incluindo 700 mil no Brasil. Andressa perdeu seus pais para a doença em março de 2021, uma tragédia que reflete o impacto devastador do período.

Especialistas apontam fatores como aquecimento global, mobilidade humana e interação com animais silvestres como contribuintes para o surgimento de novas doenças. Vírus como Ebola, Nipah e Marburg são considerados de alto risco devido ao seu potencial epidêmico.

A resistência antimicrobiana também é um desafio crescente, dificultando o tratamento de infecções devido ao uso excessivo de antibióticos. Em 2023, o desaparecimento de amostras de vírus mortais em um laboratório na Austrália levantou preocupações sobre a segurança biológica.

‌



No Brasil, está em construção o laboratório ORION em Campinas, que será o primeiro na América Latina com nível de biossegurança 4 (NB4). Este laboratório permitirá estudos seguros sobre vírus perigosos como Ebola e Sabiá.

A interação entre humanos e meio ambiente aumenta o risco de contato com vírus pandêmicos. A preparação global ainda é incerta, destacando a necessidade urgente de vigilância contínua e infraestrutura adequada para mitigar futuros riscos à saúde pública.

‌



Assista em vídeo - Planeta em Perigo: Após Covid-19, outros vírus colocam humanidade em risco

