Caso Vitória: Cabrini entrevista peças-chave da investigação e traz revelações exclusivas

Quem matou Vitória Regina? Qual a motivação de um crime tão brutal? Desde o dia 5 de março, essas duas perguntam intrigam todo o país . O jornalista Roberto Cabrini se debruça sobre o caso e traz novas revelações a partir de entrevistas inéditas, como a conversa com Gustavo "Liro", ex-namorado da vítima. Cabrini ainda entra no local onde Vitória teria sido mantida antes de ser morta, um imóvel alugado por Maicol Salles, principal suspeito e único detido até o momento . Veja também o que dizem os advogados de Maicol e os detalhes do trabalho da polícia. Assista em A Grande Reportagem: O Enigma de Cajamar!



