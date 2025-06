Roberto Cabrini refaz os passos de Adalberto Junior, empresário encontrado morto em Interlagos

Novidades sobre o mistério de Interlagos: depoimentos e resultados de exames levam a polícia a novas suspeitas e teorias. Roberto Cabrini percorreu os caminhos que Adalberto Junior pode ter feito naquela noite, mas o caso ainda gera mais perguntas do que respostas. Recentemente, nova imagem do amigo do empresário, Rafael Aliste, veio à tona. Uma suspeita recai sobre os seguranças do evento, e a polícia confirma que foram encontradas escoriações na região do pescoço o que reforça a possibilidade de Adalberto ter sido morto com o golpe conhecido como "mata-leão". Acompanhe os detalhes.



