Sirenes de emergência soam e explosões abalam Tel Aviv

Guerra em Israel: sirenes de emergência soam e Tel Aviv registra explosões

Roberto Cabrini relata ao vivo de Tel Aviv, em Israel, que sirenes de emergência foram ativadas por dois minutos, seguidas por pelo menos cinco explosões. O conflito entre Israel e Irã resultou em 24 mortes do lado israelense devido aos ataques. No Irã, o número de mortos é maior, totalizando 430, conforme dados do Ministério da Saúde iraniano. A situação permanece tensa na região.

