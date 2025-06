Papagaios de estimação são tirados de família após denúncia anônima

O Domingo Espetacular foi conhecer a história de dois papagaios tirados de uma família e levados pelo Ibama após uma denúncia anônima. Os animais estavam com eles há 21 anos. Os donos das aves alegam que têm direito aos animais e que a documentação está legal. Afinal, quem está com a razão?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!