Soldador transforma garagem em oficina para criar carro de corrida Manoel Amaro constrói veículo com peças reaproveitadas em Campos dos Goytacazes Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 23h58 (Atualizado em 30/06/2025 - 23h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Rei da gambiarra’ constrói carro de corrida com materiais reaproveitados

Manoel Luiz Amaro, soldador de Ururaí, Campos dos Goytacazes, dedicou oito anos à construção de um carro de corrida em sua garagem usando materiais reaproveitados. Conhecido como “rei da gambiarra”, Manoel não tem formação em mecânica e aprendeu tudo sozinho. Inspirado pela paixão pelo automobilismo herdada de seu pai, ele usou peças de veículos antigos para criar o carro. O motor é uma raridade dos anos 90, e o chassi é feito de aço de carbono.

No ano passado, o carro foi exposto no autódromo de Interlagos durante uma prova da Stock Car. Manoel teve a oportunidade de conhecer pilotos renomados como Rubens Barrichello e Felipe Massa. Apesar do sucesso do projeto, Manoel ainda não possui carteira de motorista e nunca dirigiu o veículo que construiu. Ele investiu cerca de 100 mil reais no projeto e já recebeu ofertas de até dois milhões de reais, mas não tem intenção de vendê-lo.

Assista ao vídeo - ‘Rei da gambiarra’ constrói carro de corrida com materiais reaproveitados

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!